Lecture théâtralisée « Les maîtres du mystère » Salle Toulouse-Lautrec Le Crotoy, samedi 24 février 2024.

Début : 2024-02-24 21:00

Fin : 2024-02-24 22:30

Retrouvez toute l'ambiance des « Maîtres du mystère », les fameuses adaptations radiophoniques de célèbres polars, dont « Impasse à la dame » de Lawrence Treat proposé ce samedi 24 février

La ville du Crotoy vous propose une lecture théâtralisée façon « Maîtres du mystère »…

Les passionnés d’ambiance polars, d’enquêtes policières, de suspens et d’imaginaires radiophoniques s’en souviennent forcément, « Les maîtres du mystère » étaient ces pièces diffusées sur France-Inter entre 1952 et 1974. Elles reviendront ponctuellement à l’antenne au milieu des années 80 puis sur RFI dans le courant de l’été 2014.

Elles mettent en scène de grandes oeuvres du registre policier. Un format inédit pour l’époque de la création du programme, et toujours aussi captivant aujourd’hui!

Les oeuvres d’Agatha Christie, d’Edgard Allan Poe, d’Oscar Wild… et tant d’autres auteurs ont été interprétées par Jean-Louis Trintignant, Rosy Varte, Michel Bouquet, Claude Piéplu…

Au Crotoy, ce samedi 24 février au soir, c’est Muriel Gaudry, Philippe Mansuy et Nicolas Pigny qui proposent de faire revivre « Impasse à la dame » de Lawrence Treat.

Un vrai moment de théâtre, de littérature et d’évasion. Une lecture théâtralisée à ne pas manquer !

Site web : https://villeducrotoy.fr

Infos réservation :

Pas de réservation

Salle Toulouse-Lautrec Rue Eudel Le Crotoy Somme Le Crotoy 80550 Somme