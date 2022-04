Lecture théâtralisée “L’Erbra”

2022-05-17 15:00:00 – 2022-05-17 16:30:00 Lecture théâtralisée "L'Erbra" par Florence Arnoult de la Cie Ecoutez-voir. Un arbre aimait un petit garçon. Il lui donna tout. Ses pommes pour se nourrir, ses branches pour bâtir une maison, et son tronc pour faire un bateau… Le garçon devenu adulte part fabriquer son bateau. Il devint un grand capitaine… Au retour d'un de ses spectaculaires voyages en mer, il raconte son extraordinaire rencontre…

