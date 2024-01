Lecture théâtralisée La terre est bleue Route du peuch Coly-Saint-Amand, mercredi 20 mars 2024.

20h. Parcours à travers l’oeuvre de Paul Eluard (1895 1952). Les Mots de sa Poésie nous aident à résister aux chaos de l’Histoire. Réservation conseillée. 8€ à 10€.

Les textes clairs et puissants, dignes et douloureux de Paul Éluard reflètent une profonde humanité et une véritable compréhension de la douleur. Poète de la révolte et de la liberté, du refus de l’asservissement, héraut de l’amour comme unique rédemption, Paul Éluard est encore aujourd’hui, en ces temps où renaît l’hydre de la guerre, le plus fidèle de nos compagnons de route. Les Mots de sa Poésie nous aident à résister aux chaos de l’Histoire.

Route du peuch Le séchoir

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-03-20 20:00:00

