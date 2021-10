Lecture théâtralisée « JE N’AI PAS PASSE UN JOUR SANS T’AIMER » par la Compagnie « Le Jeu du hasard ». Hall des expositions, 14 novembre 2021, Brignoles.

Hall des expositions, le dimanche 14 novembre à 18:00

Redécouvrez l’incroyable correspondance entre Napoléon et Joséphine et devenez le témoin indiscret de cette passion impériale. De leur première rencontre en 1795 jusqu’au décès de Joséphine en 1814, ils ont échangé une correspondance assidue ne cachant rien de leurs sentiments profonds mais aussi des peines et des tourments de leur couple. C’est l’histoire d’un amour fou, passionné, naïf… d’une veuve, âgée de trente-deux ans et d’un officier militaire de six ans son cadet… d’un Corse romantique qui succombe à une “Belle Créole”… ou encore celle d’un conquérant intarissable, et d’une aristocrate ambitieuse… Adaptation et mise en lecture : Chloé Froget

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Brignoles

Hall des expositions 83170 Brignoles Brignoles Var



2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T19:15:00