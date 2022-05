Lecture théâtralisée Fantaisies potagères Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Lecture théâtralisée Fantaisies potagères Tarbes, 11 juin 2022, Tarbes. Lecture théâtralisée Fantaisies potagères TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes

2022-06-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-11 TARBES 29 avenue Bertrand Barère

Tarbes Hautes-Pyrénées avec Maya Paquereau et Sophie Barros nTout public à partir de 8 ans infomnibus@orange.fr http://laboratoire-omnibus.over-blog.com/ TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 29 avenue Bertrand Barère Ville Tarbes lieuville TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Lecture théâtralisée Fantaisies potagères Tarbes 2022-06-11 was last modified: by Lecture théâtralisée Fantaisies potagères Tarbes Tarbes 11 juin 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées