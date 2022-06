Lecture théâtralisée « Edmond Rostand, semeur d’enthousiasme » Mâlain, 8 juillet 2022, Mâlain.

Lecture théâtralisée « Edmond Rostand, semeur d’enthousiasme »

EUR 0 0 Edmond Rostand. Vous le connaissez ? Bien-sûr. Mais, de quelle manière le connaissez-vous ? Cyrano de

Bergerac, bien évidemment ! Mais, peut-on décemment résumer un auteur à une seule de ses œuvres, elle-même à l’origine du paroxysme de sa gloire ? Hélas ! Il semblerait bien que Cyrano ait assez d’envergure pour éclipser toutes les autres œuvres de l’auteur – sa poésie principalement – et que, pour cette raison, Edmond Rostand soit aujourd’hui atteint du mal d’être bien trop connu pour être bien connu.

Qui mieux qu’Edmond Rostand pour parler d’Edmond Rostand ? A mi-chemin entre la lecture et l’interprétation purement théâtrale, la proposition traverse la vie de l’écrivain en s’appuyant sur une série de poèmes et de tirades issues de son théâtre, qui nous font entrevoir les angoisses, les peurs et les joies du poète-dramaturge.

Interprété par la Cie des 800L de pailles, la lecture théâtralisée vise à refaire vise à jouer des dans lieux inattendus ce répertoire classique.

A partir de 18h00 au château de Mâlain.

Gratuit pour tous, sur inscription.

Limité à 40 personnes.

