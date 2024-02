Lecture théâtralisée d’archives « Le Sport » Sully-sur-Loire, mercredi 26 juin 2024.

Mercredi

– par le château de Sully sur Loire par la Compagnie Le Théâtre de l’imprévu

avec le concours des Archives Départementales du Loiret

Entre Sport et Archives, une belle soirée au château … A l’occasion des JO Paris2024, nous vous proposons un moment inédit entre théâtre, sport et archives. Grâce à une troupe de comédiens et comédiennes, les archives sur le sport prennent vie devant vous lors d’une performance théâtrale. C’est unique !

19h à 20h Lecture théâtralisée et 20h à 20h30 moment convivial .

Début : 2024-06-26 19:00:00

fin : 2024-06-26 20:30:00

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

