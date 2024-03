Lecture théâtralisée d’archives « Le Sport » Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, mercredi 26 juin 2024.

par le château de Sully sur Loire – par la Compagnie Le Théâtre de l’imprévu –

avec le concours des Archives Départementales du Loiret

Entre Sport et Archives, une belle soirée au château … A l’occasion des JO Paris2024, nous vous proposons un moment inédit entre théâtre, sport et archives. Grâce à une troupe de comédiens et comédiennes, les archives sur le sport prennent vie devant vous lors d’une performance théâtrale. C’est unique !

19h à 20h : Lecture théâtralisée et 20h à 20h30 : moment convivial

Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 36 86 »}]

CHATEAU SULLY SUR LOIRE