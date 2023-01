Lecture théâtralisée « dans la forêt » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Lecture théâtralisée « dans la forêt » La Chaise-Dieu, 10 février 2023, La Chaise-Dieu . Lecture théâtralisée « dans la forêt » 12 place Lafayette Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu Haute-Loire Auditorium Cziffra 12 place Lafayette

2023-02-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-10 21:40:00 21:40:00

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette

La Chaise-Dieu

Haute-Loire EUR « Dans la forêt » nous ramène au plaisir collectif de l’histoire contée au coin du feu ou à la belle étoile. Elle n’a besoin que d’un groupe de personnages prêt à écouter son histoire… Le vendredi 10 Février 2023 à 20h30 à l’auditorium Cziffra. +33 4 71 00 01 16 Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu

