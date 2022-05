Lecture théâtralisée C’était mieux avant Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Lecture théâtralisée C’était mieux avant Tarbes, 10 juin 2022, Tarbes. Lecture théâtralisée C’était mieux avant TARBES 33 rue des Cultivateurs Tarbes

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10 TARBES 33 rue des Cultivateurs

Tarbes Hautes-Pyrénées Le Théâtre du Jeu vous invite à une lecture théâtralisée Cétait mieux avant d’Emmanuel Darley. nCe dernier a écrit une belle farce, drôle, caustique et combien réelle sur le pouvoir et beaucoup de ses élites qui retombent toujours sur leurs pattes. nLa Farce va mal et les farçais sont bougons. Il leur faut l’homme qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, l’homme qui les sauvera. Un bon farçais modeste, Raoul Jambon, avec sa devise c’était mieux avant ! se persuade qu’il est cet homme providentiel. Les Champagne, d’une classe sociale privilégiée, vont manipuler les Jambon jusqu’à reprendre à leur compte ses idées réactionnaires. Ils feront tout pour l’écarter et retrouver le pouvoir. Réservation par sms au 06 78 84 30 51 +33 6 78 84 30 51 TARBES 33 rue des Cultivateurs Tarbes

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 33 rue des Cultivateurs Ville Tarbes lieuville TARBES 33 rue des Cultivateurs Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Lecture théâtralisée C’était mieux avant Tarbes 2022-06-10 was last modified: by Lecture théâtralisée C’était mieux avant Tarbes Tarbes 10 juin 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées