2022-10-26 10:30:00 – 2022-10-26 11:00:00

Bouches-du-Rhne Barbentane Lecture théâtralisée de l’album « Tu ne dors pas petit ours ? » de Martin Waddell et Barbara Firth.



La comédienne de la Cie L’atelier de la Pierre Blanche, Michèle Sebastia contera l’histoire pour ne plus avoir peur de la nuit. Lecture théâtralisée à la Médiathèque de Barbentane. +33 4 32 60 16 21 Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

