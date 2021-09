Chamalières Chamalières Chamalières, Puy-de-Dôme Lecture théâtralisée “Adieu petite femme chérie” – Journées Européennes du Patrimoine Chamalières Chamalières Catégories d’évènement: Chamalières

Puy-de-Dôme

Lecture théâtralisée “Adieu petite femme chérie” – Journées Européennes du Patrimoine Chamalières, 18 septembre 2021, Chamalières. Lecture théâtralisée “Adieu petite femme chérie” – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 Musée de la Résistance et de la Déportation 7 place Beaulieu

Chamalières Puy-de-Dôme Chamalières Lecture théâtralisée des dernières correspondances entre le Résistant François Marzolf et sa femme Jacqueline avant son exécution. musee.resistance@clermontmetropole.eu +33 4 73 31 28 42 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Chamalières, Puy-de-Dôme Autres Lieu Chamalières Adresse Musée de la Résistance et de la Déportation 7 place Beaulieu Ville Chamalières lieuville 45.77921#3.0688