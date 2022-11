Lecture théâtralisée à la Médiathèque de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne La bibliothèque accueillera Michel Feynie de la compagnie Nordak pour une lecture théâtralisée du « Joueur d’échecs » de Stefan Zweig vendredi 25 novembre 2022 à 14h30.

Durée : 1h.

Public à partir de 12 ans.

+33 5 57 46 29 70

