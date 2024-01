Lecture théâtralisée à la Manufacture « Que le ciel soit beau à force d’orages », dans le cadre des semaines occitanes Villefranche-de-Rouergue, jeudi 22 février 2024.

Lecture théâtralisée à la Manufacture « Que le ciel soit beau à force d’orages », dans le cadre des semaines occitanes Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Mis en scène et interprété par Mélissandre Artus et Patrick Jan-George (Cie Cultura et Companhia)

Inspiré de la correspondance de Louisa Paulin et Antonin Perbosc, ce spectacle bilingue mêlant lecture, récit et chant met en voix et en mouvement les mots tout à la fois simples, émouvants, subtils et drôles des deux poètes révélant leur complicité et leur passion pour les langues et la culture occitane.

En partenariat avec l’Institut d’Etudes Occitanes du Villefranchois dans le cadre des semaines occitanes.Financé par OAC et avec le soutien de la DRAC Occitanie, animation gratuite et ouverte à tous. EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie mediatheque@villefranchederouergue.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-22



L’événement Lecture théâtralisée à la Manufacture « Que le ciel soit beau à force d’orages », dans le cadre des semaines occitanes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2024-01-25 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME