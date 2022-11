Lecture théâtrale par Elise Vigier Catégorie d’évènement: île de France

Lecture théâtrale par Elise Vigier, 19 novembre 2022, . Le samedi 19 novembre 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit

Avec Marc Bertin, Antoine Michaëlis, Elise Vigier et Louise Hakim Nous avons proposé à Elise Vigier, artiste associée au service Arts et Culture, de se plonger dans la lecture de textes contemporains québécois pour ce Focus. Une lecture l’a particulièrement inspirée : Oiseau de Marie-Christine Lê-Huu.

L’œuvre de cette autrice pose un regard empathique sur la fragilité de l’humain. Son texte le plus récent, Oiseau, lauréat de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques Artcena, raconte la vie d’un enfant singulier qui disparaît un jour du regard des gens “normaux”. Est-ce une fugue ? Un kidnapping ? Ou juste un enfant qui a cherché, à sa manière, à délester du poids de sa vie les épaules de ses parents.

Elise Vigier et l’équipe artistique sont invitées en résidence du 15 au 17 novembre pour mettre en scène cette lecture théâtrale. Université Sorbonne Nouvelle – Salle de spectacle – 19 novembre de 15h à 16h. Réservation obligatoire. Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157251-focus-quebec-lecture-theatrale-oiseau-par-elise-vigier-salle-de-spectacle 01 45 87 40 90 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157251-focus-quebec-lecture-theatrale-oiseau-par-elise-vigier-salle-de-spectacle

Université Sorbonne Nouvelle

Paris