Lecture théâtrale de textes de Martin Nadaud Bibliothèque Drouot Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Lecture de textes de Martin Nadaud (1815-1898), maçon creusois, devenu député et conseiller municipal du XXème arrondissement. Par Sylvie Lebrat

Sylvie Lebrat, comédienne et passionnée d’Histoire propose une lecture de textes de Martin Nadaud. Son nom est lié à celui de Gambetta. Homme courageux, profondément honnête et travailleur, il traverse le XIXème siècle, se politise et est à l’origine de lois de progrès social essentielles.

En 1852, il est arrêté et exilé par Louis Napoléon Bonaparte : en Angleterre, il devient professeur de Français, une fois revenu en France, il poursuit son combat parlementaire pour la justice sociale et l’amélioration du sort des ouvriers.

Lecture des extraits des Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon. Cette séance sera consacrée à la deuxième partie : 1852-1898

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

MN Martin Nadaud