Laurac-en-Vivarais L'Atelier Théâtre Ardèche, Laurac-en-Vivarais Lecture théâtrale de “Lettre à l’enfant” L’Atelier Théâtre Laurac-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Laurac-en-Vivarais

Lecture théâtrale de “Lettre à l’enfant” L’Atelier Théâtre, 22 janvier 2022, Laurac-en-Vivarais. Lecture théâtrale de “Lettre à l’enfant”

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à L’Atelier Théâtre

Lecture de _Lettre à l’enfant_, pièce de théâtre de Roger Lombardot Un père s’adresse à son fils en toute sincérité et humilité : “Avant même que tu ne viennes au monde, avant même que tu ne sois conçu, avant même que tu ne fusses pensé, j’ai eu envie de te dire : Je t’aime.” Un père s’adresse à son fils : “Avant même que tu ne viennes au monde, avant même que tu ne sois conçu, avant même que tu ne fusses pensé, j’ai eu envie de te dire “Je t’aime””. L’Atelier Théâtre 160 Rue Lavarenne 07110 Laurac-en-Vivarais Laurac-en-Vivarais Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00;2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Laurac-en-Vivarais Autres Lieu L'Atelier Théâtre Adresse 160 Rue Lavarenne 07110 Laurac-en-Vivarais Ville Laurac-en-Vivarais lieuville L'Atelier Théâtre Laurac-en-Vivarais