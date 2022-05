Lecture théâtrale au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames

Lecture théâtrale au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames, 3 septembre 2022, . Lecture théâtrale au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames

2022-09-03 – 2022-09-03 Une lecture autour de Jean Giono et la guerre : l’écrivain avait été en effet mobilisé sur le Chemin des Dames entre autres pendant la Première Guerre, et deviendra un ardent pacifiste par la suite… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 16h… Une lecture autour de Jean Giono et la guerre : l’écrivain avait été en effet mobilisé sur le Chemin des Dames entre autres pendant la Première Guerre, et deviendra un ardent pacifiste par la suite… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 16h… Une lecture autour de Jean Giono et la guerre : l’écrivain avait été en effet mobilisé sur le Chemin des Dames entre autres pendant la Première Guerre, et deviendra un ardent pacifiste par la suite… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 16h… Collection famille Giono dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville