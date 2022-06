Lecture sur cour

2022-07-29 – 2022-07-29 EUR Cet été, un bazadais vous ouvre ses portes pour découvrir des textes. Le rendez-vous est fixé au Polyèdre à 18h précises, puis départ du groupe chez l’habitant.

