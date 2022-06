Lecture sur cour

Lecture sur cour, 22 juillet 2022



2022-07-22 18:00:00 – 2022-07-22 EUR Cet été, un bazadais vous ouvre ses portes pour découvrir des textes. Le rendez-vous est fixé au Polyèdre à 18h précises, puis départ du groupe chez l’habitant.

Lecture réalisée par Juliette Kapla, chanteuse, auteure, comédienne et improvisatrice. Cet été, un bazadais vous ouvre ses portes pour découvrir des textes. Le rendez-vous est fixé au Polyèdre à 18h précises, puis départ du groupe chez l’habitant.

