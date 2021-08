Pont-Aven Musée de Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Lecture-spectacle « Vous êtes-vous entendu dire… » Musée de Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Musée de Pont-Aven, le samedi 18 septembre à 14:30 Balade sonore et immersive par Fred Nantel et Jean-Marc Lesieur du Théâtre Na.

A partir d’une sélection de correspondances d’artistes conservées au musée, Fred Nantel et Jean-Marc Lesieur vous invitent à vous plonger dans le Pont-Aven des artistes. Musée de Pont-Aven Place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven Finistère

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

