Villeneuve d'Ascq / Forum départemental des Sciences, le samedi 9 octobre à 19:30

C’est l’histoire de Camille, qui a dans sa vie, « tout » pour être heureuse… Et pourtant elle n’arrive pas à ressentir de joie, à se sentir épanouie. Elle croise alors la route d’un « routinologue » qui lui propose de retrouver le chemin du bonheur. Cette adaptation du roman de Raphaëlle Giordano nous apprend à nous recentrer sur l’essentiel, à voir le beau et le positif.

Entrée gratuite sur inscription

Adaptation, conception et interprétation par Floriane Potiez du roman de Raphaëlle Giordano, psychologue et coach en bien-être

2021-10-09T19:30:00 2021-10-09T20:30:00

