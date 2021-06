Lecture – Spectacle Saint-Paul-Flaugnac, 15 juin 2021-15 juin 2021, Saint-Paul-Flaugnac.

Lecture – Spectacle 2021-06-15 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-15

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac

Assistez aux récits entremêlés autour d’un voyage au Groenland. Baroudeurs et baroudeuses, voyageurs et voyageuses, globe-trotteurs et néophytes, petits et grand, rejoignez cette aventure polaire le temps d’une lecture-spectacle !

allone.cie@gmail.com +33 6 28 45 54 90

Lili Fevre et Clara Roupie