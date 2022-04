Lecture spectacle Musée Baron-Martin, 14 mai 2022 18:30, Gray.

Nuit des musées Lecture spectacle Musée Baron-Martin Samedi 14 mai, 18h30 Entrée libre

« C’est si peu dire que je t’aime… »

Une visite autour du sentiment amoureux par Théâtre EnVie à 18h30

Entre chien et loup, quand l’obscurité commence à envahir les maisons, des ombres furtives se glissent, par deux, dans les belles salles du musée Baron Martin.

Suivons – les discrètement.

Fermons les yeux et laissons-nous surprendre et émouvoir par leurs chuchotis passionnés.

Ouvrons les yeux et enchantons-nous des traces lumineuses qu’ils laissent sur les toiles.

Des mots, des couleurs, les subtiles et intimes nuances de la relation amoureuse : les découvertes, les enchantements, les doutes, les grands élans et les petites trahisons, les larmes et les rires, les bouleversements du désir, l’apaisement du temps…

Quelques célèbres et secrets échanges épistolaires qui devenus publics réussissent ce perpétuel besoin, si difficile à satisfaire, de faire rimer amour avec toujours.

Chacun peut venir avec ses propres lettres d’amour et son envie de les partager.

Le château de Gray abrite le musée des beaux-arts de la ville. Dès l’entrée dans le parc, le visiteur est plongé dans l’atmosphère sereine et feutrée qui règne en ces lieux. La demeure, réaménagée à la fin du XVIIIème siècle pour le comte de Provence, frère de Louis XVI, a conservé son caractère authentique, servant d’écrin à de riches collections depuis 1903.

http://musee-baronmartin.fr

Free entry Saturday 14 May, 18:30

The castle of Gray shelters the museum of the Fine Arts of the city. From the entrance(entry) to the park, the visitor is plunged into the serene and felted atmosphere which reigns in these places. The house, reorganized in the end of the XVIIIth century for the count of Provence, the brother of Louis XVI, kept(preserved) its authentic character, being of use as case to rich collections since 1903.

Entre perro y lobo, cuando la oscuridad comienza a invadir las casas, sombras furtivas se deslizan, en parejas, en las hermosas salas del museo Baron Martin. Sigamos – sigámoslos discretamente. Cerremos los ojos y dejémonos sorprender y conmover por sus susurros apasionados. Abramos los ojos y deleitemos las huellas luminosas que dejan en los lienzos. Palabras, colores, sutiles e íntimos matices de la relación amorosa: los descubrimientos, los encantamientos, las dudas, los grandes impulsos y las pequeñas traiciones, las lágrimas y las risas, los trastornos del deseo, el apaciguamiento del tiempo… Algunos famosos y secretos intercambios epistolares que se hacen públicos logran esta necesidad perpetua, tan difícil de satisfacer, de hacer rimar amor con siempre. Cada uno puede venir con sus propias cartas de amor y su deseo de compartirlas.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:30

6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray 70100 Gray Bourgogne-Franche-Comté