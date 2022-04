Lecture spectacle Musée Baron-Martin, 14 mai 2022, Gray.

Lecture spectacle

Musée Baron-Martin, le samedi 14 mai à 18:30

Entre chien et loup, quand l’obscurité commence à envahir les maisons, des ombres furtives se glissent, par deux, dans les belles salles du musée Baron Martin. Suivons – les discrètement. Fermons les yeux et laissons-nous surprendre et émouvoir par leurs chuchotis passionnés. Ouvrons les yeux et enchantons-nous des traces lumineuses qu’ils laissent sur les toiles. Des mots, des couleurs, les subtiles et intimes nuances de la relation amoureuse : les découvertes, les enchantements, les doutes, les grands élans et les petites trahisons, les larmes et les rires, les bouleversements du désir, l’apaisement du temps… Quelques célèbres et secrets échanges épistolaires qui devenus publics réussissent ce perpétuel besoin, si difficile à satisfaire, de faire rimer amour avec toujours. Chacun peut venir avec ses propres lettres d’amour et son envie de les partager.

Entrée libre

« C’est si peu dire que je t’aime… » Une visite autour du sentiment amoureux par Théâtre EnVie à 18h30

Musée Baron-Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône



