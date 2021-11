Angres Médiathèque l'Embellie Angres, Pas-de-Calais Lecture-spectacle Médiathèque l’Embellie Angres Catégories d’évènement: Angres

La médiathèque L’Embellie vous invite à une lecture-spectacle de l’ouvrage _Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une_ de Raphaëlle Giordano. Camille a « tout » pour être heureuse… Et pourtant elle n’arrive pas à ressentir de joie… Jusqu’à ce qu’elle croise la route d’un « routinologue » qui lui propose de retrouver le chemin du bonheur. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves…

Nombre de places limitées

