Cité internationale des arts, le lundi 8 novembre à 19:00

**LECTURE-SPECTACLE / L’ÉTRANGE DESTIN DE BATOUALA** **ADAPTATION DU ROMAN DE RENÉ MARAN PAR CAYA MAKHÉLÉ & MIS EN SCÈNE PAR VINCENT MAMBACHAKA** Cent ans après sa parution, _Batouala_ de René Maran demeure d’une actualité brûlante, tant pour les préjugés tenaces qu’il continue de mettre à mal que pour le droit à la liberté qu’il revendique. C’est dans cette perspective et afin de porter la mémoire de l’auteur que Caya Makhélé et Vincent Mambachaka s’associent pour proposer une lecture-spectacle adaptée du roman. Avec : Irène Bicep, Kudzo do Tobias, Cléo Konongo, Jhonel, Jean Lacroix Kamga, Jean-Marc Lucret, Cajou Mutombo, Freddy Mutombo, Odile Pedro Leal & Steve Mav.. **Lundi 08 novembre 2021, 19h** **Auditorium de la Cité internationale des arts** **Entrée libre**

LECTURE-SPECTACLE / L'ÉTRANGE DESTIN DE BATOUALA Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

