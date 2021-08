Lecture-spectacle “Les Lettres persanes” Station Ausone, 13 septembre 2021, Bordeaux.

Le spectacle vivant _Les Lettres persanes_, donné par la Compagnie Maâloum située à Avignon, propose une lecture sélective et engagée du chef d’œuvre de Montesquieu. Tout en respectant la langue et le texte exact des lettres, le metteur en scène, Maxime Le Gall, a effectué des choix qui, dans un souci dramaturgique aigu, font entendre, entre humour et engagement, les échos forts avec notre monde. La lecture-spectacle réunit une comédienne, Julie Minck, et un musicien, Jérémy Cardaccia. Ainsi, la musique qui entrelace la voix de la comédienne rend sensible, par l’alliance de l’oud et de la guitare électrique, la tension entre deux mondes, l’orient et l’occident, la fiction et la réalité politique. Dans le cadre du colloque _Lettres persanes : Montesquieu et la fiction_ du 13 au 14 septembre 2021. [Retrouvez le programme complet](https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/autour-des-lettres-persanes-montesquieu-et-la-fiction.html) La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [chaîne YouTube](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire et port du masque obligatoires. Rendez-vous à la Station Ausone.

