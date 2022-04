Lecture-spectacle : le convoi du 24 janvier Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’évènement: Lille

Charlotte DELBO, résistante et déportée, transcrit dans le livre « Le convoi du 24 janvier » les témoignages, les récits de vies, des deux cent trente femmes qui partirent avec elle, dans le convoi du 24 janvier 1943, de Compiègne pour Auschwitz. Ce texte montre tous les aspects de la lutte clandestine et de l’occupation, toutes les souffrances de la déportation. Charlotte DELBO poursuit son besoin de raconter, de dire ce qu’elle a vécu, ce qu’elles ont vécu, et pour celles qui sont revenues, ce qu’elles sont devenues. **La Compagnie “C’était demain” nous propose une restitution verbale et musicale de morceaux choisis prolongeant ainsi la promesse que s’était faite Charlotte DELBO de témoigner sur ce vécu douloureux.**

Charlotte DELBO, résistante et déportée, transcrit dans son livre les récits de vies, des 230 femmes qui partirent avec elle, dans le convoi du 24 janvier 1943, de Compiègne pour Auschwitz Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Lille Vieux-Lille Nord

