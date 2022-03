Lecture spectacle La Marmite Anti-Gaspille Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lecture Spectacle / **Mercredi 9 mars de 15h30 à 17h** Olga ma vache de Roland Dubillard lu par Marie-Do Fréval **Tout public** – proposée par La Marmite et la Cie Bouche à Bouche – à la Marmite Lecture Spectacle / **Mercredi 23 mars de 15h30 à 17h** Un conte d’Henri Gougaud lu par la Troupe en Action **A partir de 8 ans** – proposée par La Marmite et la Cie Bouche à Bouche – à la Marmite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T15:30:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-23T15:30:00 2022-03-23T17:00:00

