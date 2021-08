Wizernes La Coupole Pas-de-Calais, Wizernes Lecture spectacle La Coupole Wizernes Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

À travers cette représentation, nous partons sur les traces de Charlotte Delbo, déportée à Auschwitz pour faits de résistance, ainsi que sur celles de ses 230 camarades d’infortune. Un sublime hymne à la vie, porté par une jeune équipe qui honore ces femmes. Ces lectures sont très originales puisqu’elles sont mises en scène comme un spectacle et sont accompagnées de vidéos scénographiques et d’une création sonore originale. _A partir de 13 ans_ _Renseignements et réservation au 03.21.12.27.27 ou à l’adresse_ [_[lacoupole@lacoupole.com](mailto:lacoupole@lacoupole.com)_](mailto:lacoupole@lacoupole.com) _Avant la lecture spectacle, la Coupole vous propose un « menu sur le pouce » à 19h30_ _Menu (sandwich fraicheur, dessert, boisson) : 8€ / adulte – 4,80€ / jeune (jusque 12 ans)_ _Merci de nous communiquer votre choix avant le jour de votre visite afin que nous préparions votre commande._

Tarifs : 6,50 € / adulte – 4,50 € / jeune

« Hommage à Charlotte Delbo » par la compagnie Les 3 coups l’œuvre La Coupole Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes Pas-de-Calais

