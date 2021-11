Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Lecture-spectacle « Jour de Gloire » suivie d’une dégustation Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 23 mars 2018 à 18:00

Lecture – spectacle « Jour de Gloire » Le spectateur suit l’histoire d’Angùn, une fiction qui décrit le parcours d’un homme depuis les confins de sa steppe natale jusqu’aux rivages ligériens d’une petite ville où il va déposer sa demande d’asile. La Loire, libre et sauvage, y agit comme un trait d’union entre passé et présent, entre un pays d’origine où la nature explique le monde et un pays d’accueil aux codes inconnus. Au-delà de l’histoire humaine, le récit, poétique et poignant, passe les idéaux de la République et ses valeurs symboliques au tamis de la réalité de terrain. Texte : Cécile Vallet Musique : Elouan Abgrall La lecture sera suivie d’une dégustation de spécialités syriennes proposée par « La cuisine de Nana ». Entrée libre A partir de 12 ans Médiathèque Jean Jaurès 17, rue Jean-Jaurès 58000 Nevers 03.86.68.48.50 mediatheques-agglo.nevers.fr

La lecture sera suivie d'une dégustation de spécialités syriennes proposée par « La cuisine de Nana ».

2018-03-23T18:00:00 2018-03-23T20:00:00

