Lecture spectacle docu-fiction « Bon vent ! » Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Au XIXème siècle, les Hautes-Pyrénées subissent une forte vague d’émigration.

Bon vent ! conte celles et ceux partis vers l’Amérique du Sud. Les cadets lésés par le droit d’aînesse, les femmes et les hommes promis à des vies de labeur, les fratries trop nombreuses à nourrir, quittent leurs terres natales et traversent l’atlantique. L’Uruguay et l’Argentine leur promettent un avenir meilleur. Ils misent l’avenir de leurs noms sur ces nouvelles colonies.

Écrits à partir d’archives privées, ces récits redonnent vie à Catherine Capaud, Maria et sa petite fille Josephina, Jeanne Géraud, le docteur Brougnes, Léon Pierre Estevenet, jean-Pierre Cardeillac et Etienne Pennette.

Bon vent ! s’adresse aux étrangers, aux migrants, aux émigrés, aux immigrés, aux expatriés, aux exilés et aux jamais partis toujours restés issus d’ADN mélangés.

Lecture docu-fiction dirigée par Laurence Laburthe

Autrices et interprètes les lectrices du Val d’Azun

Mireille Mouluquet, Myriam Moura, Michel Brun, Véronique Strub, Françoise Decaix et Denise Capou.

Avec le concours de l’Association Bigorre Argentine Uruguay.

Participation libre

Nous vous remercions de réserver si vous souhaitez manger après la lecture au 0562421063 ou par mail lekairn@gmail.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lekairn@gmail.com

