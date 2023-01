Lecture spectacle : des Fables et des Poulpes Broons Broons Broons Catégories d’Évènement: Broons

Côtes-d'Armor

Lecture spectacle : des Fables et des Poulpes Broons, 27 janvier 2023, Broons Broons. Lecture spectacle : des Fables et des Poulpes Médiathèque L’Hirondelle Place Jean Louis Labbe Broons Côtes-d’Armor Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle

2023-01-27 20:00:00 – 2023-01-27 21:30:00

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle

Broons

Côtes-d’Armor Broons Alexis Fichet du collectif Lumière d’Août propose une lecture-spectacle au côté du comédien Patrice Le Saëc, de ses écrits « Pourquoi un poulpe » ? et des Fables du Belon, textes à la fois écologiques, sensibles, drôles et rythmés.

A partir de 10 ans

Sur inscription Spectacle proposé dans le cadre de la résidence d’auteur d’Elio Possoz mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 80 00 44 Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Broons, Côtes-d'Armor Autres Lieu Broons Adresse Broons Côtes-d'Armor Place Jean Louis Labbe Médiathèque L'Hirondelle Ville Broons Broons lieuville Place Jean Louis Labbe Médiathèque L'Hirondelle Broons Departement Côtes-d'Armor

Broons Broons Broons Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/broons-broons/

Lecture spectacle : des Fables et des Poulpes Broons 2023-01-27 was last modified: by Lecture spectacle : des Fables et des Poulpes Broons Broons 27 janvier 2023 Broons Broons, Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Médiathèque L'Hirondelle Place Jean Louis Labbe Broons Côtes-d'Armor

Broons Broons Côtes-d'Armor