Lecture-Spectacle : Au nom du Sport ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 16h00 à 17h20

.Tout public. gratuit

A l’approche des Jeux Olympiques , la bibliothèque propose une lecture-spectacle vivante, cadencée, variée, parsemée d’humour, littéraire et musicale, pour un public large… sportifs invétérés, amateurs ou néophytes !

La Lecture-Spectacle « Au nom du

Sport »de et avec Myriam Allais de la compagnie Les Balandrins , permet de se plonger directement, facilement et en détails

dans l’histoire du sport, depuis la Grèce Antique jusqu’à nos jours, mettant

également en exergue la présence du sport dans la littérature à travers

quelques extraits, dans nos vies quotidiennes avec ses bienfaits, sa valeur

dans la vie citoyenne, agrémentée de citations, d’un certain nombre d’anecdotes

sur les Jeux Olympiques …de chansons sur le sport et de quelques

chorégraphies.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

