Lecture – spectacle – Albums en scène Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Lecture – spectacle – Albums en scène Cerizay, 13 avril 2022, Cerizay. Lecture – spectacle – Albums en scène Bibliothèque 10 rue du chat botté Cerizay

2022-04-13 – 2022-04-13 Bibliothèque 10 rue du chat botté

Cerizay Deux-Sèvres EUR Ils sont jeunes, ils sont certes amateurs, mais ne manquent pas de talent! Ils vous proposent des lectures théâtralisées

d’albums. Les comédiens de la Compagnie Kiproko mettront en scène des titres connus et moins connus de la littérature de jeunesse, lors de différentes saynètes. Un spectacle prometteur qui vous surprendra par l’originalité de la mise en scène et l’audace de ces acteurs.

Tout public. Sur réservation.

Bibliothèque 10 rue du chat botté Cerizay

