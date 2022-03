Lecture-spectacle…à dévorer Saint-Pal-de-Mons, 27 avril 2022, Saint-Pal-de-Mons. Lecture-spectacle…à dévorer Place de l’Eglise Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

2022-04-27 – 2022-04-27 Place de l’Eglise Médiathèque Municipale

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire ” A TAAABLE ! ” … c’est pour qui la bonne soupe !

Pour ce nouveau Clin d’œil des Médiathèques, préparez vous à engloutir ou à déguster… des histoires de plus en plus savoureuses le mercredi 27 avril à 15h. +33 4 71 75 00 88 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Place de l’Eglise Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Place de l'Eglise Médiathèque Municipale Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Place de l'Eglise Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Lecture-spectacle…à dévorer Saint-Pal-de-Mons 2022-04-27 was last modified: by Lecture-spectacle…à dévorer Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 27 avril 2022 Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire