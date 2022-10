Lecture spectacle, 27 octobre 2022, .

Lecture spectacle



2022-10-27 19:00:00 – 2022-10-27

« Nos rivières » – Deux comédiennes proposent un voyage sensible le long de cours d’eau. Des thèmes : La pêche, la nage, la nature, l’énergie, le voyage, le souvenir, le paysage… et des auteurs : Élisée Reclus, Jim Harrison, Nicolas Bouvier, Ota Pavel, Georges Perec… Suivie d’un temps d’échange avec les comédiennes Emilie Esquerré et Emilie Dussarrat – Cie Lilo.

45 min. Public adulte.

