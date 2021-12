Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Lecture sous mon tipi Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 12 février 2022 à 11:00

Animations-lectures pour avancer sur le sentier de l’imaginaire, en conviant les grand·es bien sûr ! Par Anne Payan de [l’association A voix haute](https://www.youtube.com/channel/UCsrxPQN6IacGhOIBy8cNR7w)

Gratuit, réservation conseillée – passe sanitaire obligatoire pour les + 12 ans

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T11:30:00

