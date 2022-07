Lecture sous le marronnier Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Allier Bellenaves Lecture sous le marronnier propose une lecture à voix haute dans la cour de la médiathèque de Bellenaves par Catherine et Louis-Paul. au programme des extraits de « L’art de perdre » d’Alice Zenitier ainsi que des poèmes de Mahmoud Darwich. mediathequebellenaves@orange.fr +33 4 70 41 19 43 Médiathèque 1 rue des écoles Bellenaves

