Grignan Grignan Drôme, Grignan Lecture sous l’arbre : L’Ascension du Mont Ventoux Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Lecture sous l’arbre : L’Ascension du Mont Ventoux Grignan, 12 août 2021, Grignan. Lecture sous l’arbre : L’Ascension du Mont Ventoux 2021-08-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-12 19:00:00 19:00:00 Le Prieuré de Grignan 11 ZA Plaine de Bouveyri

Grignan Drôme Grignan EUR 15 15 L’ascension du mont Ventoux est un mythe. Deux grands personnages l’ont faite: Pétrarque, 32 ans, en 1336. Et l’entomologiste Jean-Henri Fabre, 42 ans en 1865. L’un et l’autre ont sué sang et eau. Ils racontent, non sans humour.

Pass sanitaire obligatoire leprieuregrignan@gmail.com +33 4 75 46 50 37 https://leprieuregrignan.cef.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Le Prieuré de Grignan 11 ZA Plaine de Bouveyri Ville Grignan lieuville 44.42044#4.88897