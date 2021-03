La Commanderie Lecture sous casque [en ligne] La Commanderie

La Commanderie, le mercredi 17 mars à 16:00

**Rendez-vous sur le facebook** [**KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY**](https://www.facebook.com/kiosq.sqy) Avec la Cie L’Ecrit du son **Poèmes de Pierre Soletti**

Extraits de _Poèmes pour affronter le beau temps_, éditions Le port a jauni, 2017 et _Poèmes par-dessus les toits_, éditions Le port a jauni, 2021. Pierre Soletti est auteur de poèmes, récits, romans, nouvelles, chansons,

contes, albums pour la jeunesse, livres-CD, livres d’artistes et textes-pliages. Il est cofondateur du Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux avec Mateja Bizjak Petit ainsi que de la collection Petit VA! **Poèmes d’Albane Gellé**

Extraits de _Nos abris_, Esperluète Éditions, 2019 Albane Gellé a deux passions, le cheval et la poésie. Elle a publié une vingtaine de livres.

Avec ce texte, elle explore nos besoins d’amour, d’équilibre, de consolation dans un monde souvent trop vaste ou trop meurtri. _En partenariat avec la médiathèque Le Nautilus, Villepreux_ **Dans le cadre du Printemps des poètes.** [**Consultez le programme complet**](https://lacommanderie.sqy.fr/sites/default/files/2021-02/SQY%20Programme%20PDP%202021%20web.pdf)

Lecture d’extraits de poèmes de Pierre Soletti et d’Albane Gellé. La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

