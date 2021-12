Salviac Médiathèque intercommunale Salviac Lot, Salviac Lecture « Sophie Calle » – cycle de lecture Femmes et artistes Médiathèque intercommunale Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Lecture « Sophie Calle » – cycle de lecture Femmes et artistes Médiathèque intercommunale Salviac, 22 janvier 2022, Salviac. Lecture « Sophie Calle » – cycle de lecture Femmes et artistes

Médiathèque intercommunale Salviac, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Lecture par la comédienne Sylvie Maury dans le cadre du cycle de lectures « Femmes et artistes » avec des extraits choisis de l’œuvre de Sophie Calle : _Les Dormeurs_, _Douleur Exquise_… Artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice, son travail consiste à faire de sa vie, et particulièrement des moments les plus intimes, une œuvre.

Passe sanitaire demandé.

Lecture par la comédienne Sylvie Maury dans le cadre du cycle de lectures « Femmes et artistes » avec des extraits choisis de l’œuvre de Sophie Calle : Les Dormeurs, Douleur Exquise… Médiathèque intercommunale Salviac 2 place Marie Sudres 46340 Salviac Salviac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Médiathèque intercommunale Salviac Adresse 2 place Marie Sudres 46340 Salviac Ville Salviac lieuville Médiathèque intercommunale Salviac Salviac