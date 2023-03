Lecture sonore « Plic Plac Ploc à petit pas » Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Basses-Pyrénées

Lecture sonore « Plic Plac Ploc à petit pas », 8 avril 2023, Arudy . Lecture sonore « Plic Plac Ploc à petit pas » Médiathèque Arudy Basses-Pyrénées

2023-04-08 16:30:00 – 2023-04-08 Arudy

Basses-Pyrénées Avec Ghislaine Capot, bibliothécaire et Christelle Pourtau, animatrice du Relais Petite Enfance.

Le printemps est là, la nature s’éveille, tous les sons se réveillent et se révèlent aux petits oreilles.

Très jeune public – 0 à 3 ans – Réservation indispensable Avec Ghislaine Capot, bibliothécaire et Christelle Pourtau, animatrice du Relais Petite Enfance.

Le printemps est là, la nature s’éveille, tous les sons se réveillent et se révèlent aux petits oreilles.

Très jeune public – 0 à 3 ans – Réservation indispensable +33 5 59 05 31 41 Arudy

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Basses-Pyrénées Autres Lieu Arudy Adresse Médiathèque Arudy Basses-Pyrénées Ville Arudy Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Arudy

Arudy Arudy Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy /

Lecture sonore « Plic Plac Ploc à petit pas » 2023-04-08 was last modified: by Lecture sonore « Plic Plac Ploc à petit pas » Arudy 8 avril 2023 Arudy Basses-Pyrénées Mediathèque Arudy Basses-Pyrénées

Arudy Basses-Pyrénées