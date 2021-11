Lecture slam et autres textes Médiathèque du Houga, 22 janvier 2022, Le Houga.

Médiathèque du Houga, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Une table ronde et des micros dans lesquels chacun.e pourra partager un ou plusieurs textes, qu’il ou elle en soit l’auteur.e ou non. Des slameurs invités d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine viendront partager leurs écrits et rencontrer les lecteurs locaux. Objectif : tenir jusqu’aux douze coups de minuit… et plus si affinité ! La lecture sera diffusée sur les réseaux de la médiathèque, en direct et en différé, et fauteuils et coussins vous attendent pour une écoute « en chaire et en osmose ». Une occasion de découvrir les nouveaux locaux de la Médiathèque du Houga !

Entrée libre pour écouter, participation sur inscription

Médiathèque du Houga 1 route de Nogaro 32460 Le Houga Le Houga Gers



2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T23:59:00