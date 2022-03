Lecture signée d’albums jeunesse Bibliothèque Les Champs Libres, 23 mars 2022, Rennes.

Bibliothèque Les Champs Libres, le mercredi 23 mars à 14:30

L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Les ours seront à l’honneur de ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.

Entrée libre et sans inscription dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Les Champs Libres 46 boulevard Magenta – 35000 RENNES Rennes Ille-et-Vilaine



