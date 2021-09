Lecture scénique : MACADAM Pavillon du XVIIIe, 18 septembre 2021, Saint-Mihiel.

### Six lectures scéniques dans des demeures du patrimoine de Saint-Mihiel ! Six nouvelles de Jean Paul Didierlaurent. Six maisons, jardins, cours : pour chaque lecture, un lieu à découvrir. « Des Chaises, un Texte » crée depuis plus de vingt ans des lectures scéniques de textes dramatiques, littéraires, philosophiques, poétiques,… Avec Jean Paul Didierlaurent, dont les nouvelles ont été primées à travers la France, « Des Chaises, un Texte » propose des lectures courtes, par des lecteurs singuliers, dans des lieux patrimoniaux originaux. Six occasions de découvrir des maisons, des cours, des jardins, avec un plaisir littéraire décuplé ! Partez en promenade, entre les mots et les pierres.

Gratuit. Entrée libre.

Pavillon du XVIIIe 4 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse



