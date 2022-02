Lecture sauvage – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lecture sauvage – Festival Variations lieu unique (le), 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Entrée libre. Jeu littéraire autour du thème de la musique au salon de lecture du lieu unique. S’inscrire à une lecture sauvage, c’est participer à un jeu littéraire. Autour du thème de la musique, des lecteurs, soumis à quelques contraintes (lire une ligne sur deux, avec un accent…), partagent à voix haute des extraits de livres issus du salon de lecture.Un moment drôle et farfelu à vivre entre deux concerts du festival ! Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu lieu unique (le) Adresse Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville lieu unique (le) Nantes Departement Loire-Atlantique

lieu unique (le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lecture sauvage – Festival Variations lieu unique (le) 2022-04-23 was last modified: by Lecture sauvage – Festival Variations lieu unique (le) lieu unique (le) 23 avril 2022 lieu unique (le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique