Lecture – Robin by Valentin by Antonin (titre peut-être provisoire) Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Lecture – Robin by Valentin by Antonin (titre peut-être provisoire) Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône, 27 avril 2022, Chalon-sur-Saône. Lecture – Robin by Valentin by Antonin (titre peut-être provisoire)

Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône, le mercredi 27 avril à 18:00

C’est un homme qui va chez le psy et qui dit : – Docteur je ne me sens pas bien, je me sens triste, je déprime, je n’ai plus goût à la vie… Je sens que j’ai besoin d’aide. – Ah bon ? Allons bon c’est une angoisse passagère, il faut profiter de la vie, il faut rire! Tenez, hier avec mon fils, je suis allé voir un clown au cirque qui est de passage cette semaine, nous avons ri pendant tout le spectacle! Vous devriez y aller ça vous changerait les idées ! – Mais docteur… Excusez-moi… – Quoi donc ? – Le clown que vous avez vu hier, c’était moi. » Spectacle inspiré du livre « Robin Williams : a singular portrait 1986-2002 » de Arthur Grace publié en 2016 Stand up and down à partir de 14 ans. Un projet et un texte de Valentin CLERC Jeu : Antonin CHARBOUILLOT | Valentin CLERC Scénographie : Analyvia LAGARDE Collaboration artistique : Laurie GUIN | Pierre MAILLET Production/Coproductions : 800 Litres de Paille, Le Ministère de la Culture, les Ateliers Médicis de Clichy-Sous-Bois (93), les Scènes du Jura – Scène Nationale (39). Création rêvée pour 2023/2024

Entrée gratuite – nombre de places limité

Un comédien s’adresse au poster de Robin Williams, persuadé que son idole va lui montrer la route du succès… Un portrait en miroir d’une vie faite de montagnes russes sous l’œil d’un photographe. Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône 5B Avenue Nicéphore Niépce, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T18:00:00 2022-04-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Adresse 5B Avenue Nicéphore Niépce, 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalon-sur-saone/

Lecture – Robin by Valentin by Antonin (titre peut-être provisoire) Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône 2022-04-27 was last modified: by Lecture – Robin by Valentin by Antonin (titre peut-être provisoire) Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône 27 avril 2022 Chalon-sur-Saône Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire