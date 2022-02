Lecture, rencontre / recueil de poêmes “Un récit” Chaspuzac Chaspuzac Catégories d’évènement: Chaspuzac

Haute-Loire

Lecture, rencontre / recueil de poêmes "Un récit" Chaspuzac, 19 mars 2022, Chaspuzac.

2022-03-19 10:30:00

Chaspuzac Haute-Loire Chaspuzac Lecture du recueil de poésies « Un récit » avec et par l’autrice Chloé Landriot, accompagnée de la comédienne Fany Buy. Chloé y décrit la genèse des éléments, comment sont apparus les eaux, les arbres ou encore les êtres humains. +33 4 71 08 60 67 médiathèque 1, place de l’église Chaspuzac

